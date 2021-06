Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Animations et bal du 14 juillet Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap

Animations et bal du 14 juillet Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap. Animations et bal du 14 juillet 2021-07-14 – 2021-07-14 Place aux Herbes Le Village

Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap – 12h : buvette des pompiers Place aux Herbes – 14h: attractions foraines parking Utile (château gonflable, manège enfant, trampoline, pêche aux canards, jeu coup de pieds coup de poing, crêpes/churros/ barbe à papa) – Dès 15h : Tournoi de pétanque – De 18h à 20h : Association ZLM, les montgolfières steampunk (Cie FartFeuLu) : spectacle déambulatoire sonorisé (échassiers, scénettes…) – 21h : Association Jaspir prod : spectacle azimute ( Cie Bastien minederien) : jonglerie comique enflammée – 22h : Animation musicale avec Eclipse 2000 Organisé par la Mairie et l’Amicale des Sapeurs-pompiersInfos : 04 66 24 42 41 accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41 http://www.mejannesleclap.com/ – 12h : buvette des pompiers Place aux Herbes – 14h: attractions foraines parking Utile (château gonflable, manège enfant, trampoline, pêche aux canards, jeu coup de pieds coup de poing, crêpes/churros/ barbe à papa) – Dès 15h : Tournoi de pétanque – De 18h à 20h : Association ZLM, les montgolfières steampunk (Cie FartFeuLu) : spectacle déambulatoire sonorisé (échassiers, scénettes…) – 21h : Association Jaspir prod : spectacle azimute ( Cie Bastien minederien) : jonglerie comique enflammée – 22h : Animation musicale avec Eclipse 2000 Organisé par la Mairie et l’Amicale des Sapeurs-pompiersInfos : 04 66 24 42 41 Droits libres

Détails Catégories d’évènement: Gard, Méjannes-le-Clap Étiquettes évènement : Autres Lieu Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Adresse Place aux Herbes Le Village Ville Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap lieuville 44.23355#4.36713