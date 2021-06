Saint-Péray Saint-Péray Ardèche, Saint-Péray Animations et ateliers autour de la biodiversité Saint-Péray Saint-Péray Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Péray

2021-06-12 10:00:00 – 2021-06-12 17:00:00

Saint-Péray Ardêche Saint-Péray Stands animés par la MFR de Mondy. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette journée de sensibilisation. +33 4 75 81 00 51 https://chateaudecrussol.com/ Stands animés par la MFR de Mondy. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette journée de sensibilisation.

