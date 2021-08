Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Loire ANIMATIONS ESTIVALES Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Loire

ANIMATIONS ESTIVALES Saint-Georges-sur-Loire, 14 août 2021, Saint-Georges-sur-Loire. ANIMATIONS ESTIVALES 2021-08-14 – 2021-08-14

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Au programme :

– 19h00 – 20h15 : Spectacle musical « PianO du Lac » à l’Étang d’Arrouet – Prix libre (conseillé 10€)

– 20h45 – 22h00 : Spectacle de cracheur de feu (2 représentations) « Tijil Le Barde » sur la place Mancha Real – Gratuit

– 22h00 : Séance Cinéma Plein air « l’Appel de la forêt » au Jardins de l’Abbaye – Gratuit

Venez découvrir les animations estivales mises en place à Saint-Georges-sur-Loire !

dernière mise à jour : 2021-08-04

