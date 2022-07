ANIMATIONS ESTIVALES Miramas, 22 juillet 2022, Miramas.

ANIMATIONS ESTIVALES

Miramas

2022-07-22 – 2022-07-24

Plan d'eau St Suspi

Miramas

Bouches-du-Rhône

ANIMATIONS ESTIVALES – DU 22 > 24 JUILLET



VENDREDI 22 JUILLET



21h • Grande parade « Les cinq éléments : eau, feu, air, terre et nature » – Avenue Charles-de-Gaulle.

22h • Concert Gérard et Manon Ferrer – Place Jourdan



SAMEDI 23 JUILLET



22h30 • Feu d’artifice « Les cinq éléments » – Plan d’eau Saint-Suspi.



DIMANCHE 24 JUILLET – Journée Camarguaise au plan d’eau Saint-Suspi

8h30 • Rassemblement des cavaliers et des Arlésiennes

9h • Bénédiction des chevaux

9h30 • Petit-déjeuner (offert par la ville)

10h • Démonstration de course camarguaise par deux écoles Taurines et vachettes pour les amateurs, avec la Manade Agu

11h • Abrivado Manade Gilet d’Aureille, animé par la Péna Del Fuego Bagnolaise

12h • Repas plancha frites

15h30 • Spectacle camarguais par les Gardians de Crau et la Manade Agu : jeux de gardians, saut de cheval à cheval, saut de cheval à taureau, vachette et veau pour les enfants

18h • Festival d’Abrivado avec la Manade Gillet et la Manade des Alpilles

19h • Repas plancha frites

21h • Spectacle équestre « Les Crins Blanc », Les Gardians de Crau et L’écurie Volteo dans les arènes

https://www.miramas.fr/actualites/animations-estivales

Plan d'eau St Suspi Miramas

