Animations estivales au Roc d’Enfer Parking Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne

Animations estivales au Roc d’Enfer Parking Roc d’Enfer, 2 juillet 2023, Lathus-Saint-Rémy . Animations estivales au Roc d’Enfer Lathus-Saint-rémy Parking Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy Vienne Parking Roc d’Enfer Lathus-Saint-rémy

2023-07-02 – 2023-07-02

Parking Roc d’Enfer Lathus-Saint-rémy

Lathus-Saint-Rémy

Vienne Venez découvrir, seul, en famille ou entre amis, un site naturel exceptionnel de notre département, situé aux portes du Limousin et du Poitou : le Roc d’Enfer, paysage granitique unique où l’eau et le temps ont façonné la pierre, la nature mais aussi les légendes…

Il en résulte une succession de milieux naturels différents à la biodiversité commune mais aussi rare et protégée que vous découvrirez jumelles, appareil photo et guide nature en main, accompagné par un animateur environnement.

**Plusieurs dates prévues : tous les dimanches en Juillet.**

**Renseignements et inscriptions : CPIE Val de Gartempe** Laissez-vous guider par nos animateurs du CPIE Val de Gartempe. Au programme : balades nature, jeux de piste, approches photographiques. +33 5 49 91 71 54 OT Sud Vienne Poitou

Parking Roc d’Enfer Lathus-Saint-rémy Lathus-Saint-Rémy

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy, Vienne Autres Lieu Lathus-Saint-Rémy Adresse Lathus-Saint-Rémy Vienne Parking Roc d'Enfer Lathus-Saint-rémy Ville Lathus-Saint-Rémy lieuville Parking Roc d'Enfer Lathus-Saint-rémy Lathus-Saint-Rémy Departement Vienne

Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lathus-saint-remy /

Animations estivales au Roc d’Enfer Parking Roc d’Enfer 2023-07-02 was last modified: by Animations estivales au Roc d’Enfer Parking Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy 2 juillet 2023 Lathus-Saint-rémy Parking Roc d'Enfer Lathus-Saint-Rémy Vienne Parking Roc d'Enfer Lathus-Saint-Rémy vienne

Lathus-Saint-Rémy Vienne