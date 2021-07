Gannat Gannat Allier, Gannat Animations estivales – Atelier gravure Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Animations estivales – Atelier gravure 2021-07-27 Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P.Roch Jurien de la Gravière

Gannat Allier EUR 4.5 4.5 Afin de te faire découvrir le patrimoine architectural gannatois, viens t’initier à la technique de la gravure! Tu pourras repartir avec ton oeuvre digne des plus grands maîtres graveurs.

Sur réservation. Place limitée. 4,5€ l’atelier. musee@ville-gannat.fr http://www.tourisme-bassin-gannat.com/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

