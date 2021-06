Gannat Gannat Allier, Gannat Animations estivales – Atelier cartes postales Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Animations estivales – Atelier cartes postales Gannat, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Gannat. Animations estivales – Atelier cartes postales 2021-07-29 14:00:00 – 2021-07-29 15:30:00 Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P.Roch Jurien de la Gravière

Gannat Allier EUR 4.5 4.5 Crée une carte personnalisée de ta visite, à l’aide du matériel varié à disposition. Choisit les œuvres des collections que tu as préféré pour composer ton visuel ou customise une image ancienne de la ville

Sur réservation. Place limitée. 4,5€ l'atelier. musee@ville-gannat.fr http://www.tourisme-bassin-gannat.com/

Sur réservation. Place limitée. 4,5€ l’atelier. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

