ANIMATIONS ESTIVALES À LA GÈMERIE Arnage, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Arnage.

ANIMATIONS ESTIVALES À LA GÈMERIE 2021-07-07 14:00:00 – 2021-08-31 Rue de la Gémerie Plan d’eau de la Gèmerie

Arnage Sarthe Arnage

La base de loisirs de la Gèmerie propose une multitude d’activités et d’animations en juillet et août, pour tous publics : voile, stand-up paddle, tir à l’arc, course d’orientation, beach soccer, stages multi-activités… Une surveillance de baignade y est par ailleurs assurée tous les jours, du 26 juin au 31 août.

Des activités et animations pour tous, pendant tout l’été

http://asso-sarthe.mutu.ate.info/gemerie/

La base de loisirs de la Gèmerie propose une multitude d’activités et d’animations en juillet et août, pour tous publics : voile, stand-up paddle, tir à l’arc, course d’orientation, beach soccer, stages multi-activités… Une surveillance de baignade y est par ailleurs assurée tous les jours, du 26 juin au 31 août.

dernière mise à jour : 2021-06-15 par