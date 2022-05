Animations enfants, repas et concerts Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

Animations enfants, repas et concerts Urrugne, 10 juin 2022, Urrugne. Animations enfants, repas et concerts Rue Dongaitz Anaïak Fronton Urrugne

2022-06-10 16:30:00 – 2022-06-10 22:00:00 Rue Dongaitz Anaïak Fronton

Urrugne Pyrénées-Atlantiques La junior Association organise cet événement afin de financer un séjour à Malte au mois de juillet. nAu programme : nAnimations pour enfants, nVivien DURAND, chef étoilé à Lormont assurera le côté cuisine avec un stand de taloas, frites, xixtora , en dessert fraises et gâteaux maison. nLa soirée sera animée en musique par les groupes : Tarapakatan, Primaderan et Moundra. La junior Association organise cet événement afin de financer un séjour à Malte au mois de juillet. nAu programme : nAnimations pour enfants, nVivien DURAND, chef étoilé à Lormont assurera le côté cuisine avec un stand de taloas, frites, xixtora , en dessert fraises et gâteaux maison. nLa soirée sera animée en musique par les groupes : Tarapakatan, Primaderan et Moundra. +33 5 59 54 60 80 La junior Association organise cet événement afin de financer un séjour à Malte au mois de juillet. nAu programme : nAnimations pour enfants, nVivien DURAND, chef étoilé à Lormont assurera le côté cuisine avec un stand de taloas, frites, xixtora , en dessert fraises et gâteaux maison. nLa soirée sera animée en musique par les groupes : Tarapakatan, Primaderan et Moundra. Gazteen Proiektua

Rue Dongaitz Anaïak Fronton Urrugne

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Autres Lieu Urrugne Adresse Rue Dongaitz Anaïak Fronton Ville Urrugne lieuville Rue Dongaitz Anaïak Fronton Urrugne Departement Pyrénées-Atlantiques

Urrugne Urrugne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urrugne/

Animations enfants, repas et concerts Urrugne 2022-06-10 was last modified: by Animations enfants, repas et concerts Urrugne Urrugne 10 juin 2022 Pyrénées-Atlantiques Urrugne

Urrugne Pyrénées-Atlantiques