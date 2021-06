Goetzenbruck Goetzenbruck Goetzenbruck, Moselle ANIMATIONS ENFANTS : LECTURE Goetzenbruck Goetzenbruck Catégories d’évènement: Goetzenbruck

Goetzenbruck Moselle Goetzenbruck Une exposition célèbre le tricentenaire de la ville de Goetzenbruck au centre culturel et sportif.

Dans le cadre de cette exposition, la bibliothèque de Goetzenbruck propose des animations pour les enfants. La légende raconte que les boules de Noël ont été inventées à Goetzenbruck…venez écouter cette histoire lue par les bénévoles de la bibliothèque. bibliogoetzenbruck@gmail.com Une exposition célèbre le tricentenaire de la ville de Goetzenbruck au centre culturel et sportif.

