Animations enfants Le Châtelet, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Le Châtelet. Animations enfants 2021-07-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-11 12:00:00 12:00:00

Pendant les vacances, le musée propose pour les enfants de 6 à 14 ans, animations sur le thème du bol de 10h à 12h, tarif 4€. Renseignements et réservations au 02.48.56.39.75

