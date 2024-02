Animations enfants jeux de société Levet, mercredi 14 février 2024.

Animations enfants jeux de société Levet Cher

Mercredi

Une fois par mois, rendez-vous à l’espace de vie sociale de Levet pour une après-midi jeux de société réservée aux enfants et ados.

Une occasion à ne pas manquer pour faire sortir vos enfants des écrans ! Pendant deux heures, enfants et ados profiterons des nombreux jeux de société mis à disposition par l’espace de vie sociale « A la page ».

Ces après-midis sont ouvertes à tous et pas seulement pour les habitants de Levet. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Place du 8 Mai

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire evs.levet@ligue18.org

L’événement Animations enfants jeux de société Levet a été mis à jour le 2024-02-01 par OT LIGNIERES