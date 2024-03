Animations enfants Graines d’Art Port du Pouliguen Le pouliguen, mercredi 24 juillet 2024.

Animations enfants Graines d’Art Sculptures sur ballons et tatouages pailletés éphémères. La Compagnie Graines d’Arts propose des animations pour enfants, multiples, variées et originales : maquillage artistique, déguisements,… Mercredi 24 juillet, 17h00 Port du Pouliguen Public

Sculptures sur ballons et tatouages pailletés éphémères.

La Compagnie Graines d’Arts propose des animations pour enfants, multiples, variées et originales : maquillage artistique, déguisements, marionnettes, chapeaux rigolos, coiffures délirantes, tatouages pailletés éphémères, sculptures sur ballons. Voici l’univers original et attractif de la compagnie Graine d’Arts. Tatoo éphémères : Marquez d’un motif votre peau le temps d’une journée de fête. Les tatouages pailletés éphémères sont faits à l’aide de pochoirs; les motifs prennent vie dès que le pochoir est enlevé. Distribution de créations ballounesques telles que fleur, épée, perroquet, chien, papillon… Animation colorée garantie !

Pour les enfants de 3 à 8 ans.

Port du Pouliguen
Quai Jules Sandeau
44510 Le pouliguen
Le pouliguen
44510
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

JEUNESSE LOISIRS