Fenouillet Mairie Fenouillet, Haute-Garonne Animations enfants et ados – Du 27 au 31 décembre Mairie Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Animations enfants et ados – Du 27 au 31 décembre Mairie, 27 décembre 2021, Fenouillet. Animations enfants et ados – Du 27 au 31 décembre

du lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre à Mairie

– Lundi 27 : mini golf. – Mardi 28 : chevaux à pédales et buzzer time. – Mercredi 29 : trampoline et karts à pédales. – Jeudi 30 : jeux géants en bois de duel et stratégie, chevaux à pédales et archerie interactive. – Vendredi 31 : jeux anciens forains (fermeture à 18h00). Sur la place de la mairie Mairie Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-27T15:00:00 2021-12-27T19:00:00;2021-12-28T15:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T15:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T15:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T15:00:00 2021-12-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie Adresse Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Mairie Fenouillet