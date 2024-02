Animations enfants & ados Salon Voyage en Livres 2024 Salle des Fêtes La Clayette, samedi 13 avril 2024.

Tout au long des deux jours du salon Voyage en Livres 2024, des animations sont proposées pour les enfants et ados.

Atelier BD, animé par Sylvain Aimès

Samedi 13 avril à 14h00

Dimanche 14 avril à 16h30

Un album sera offert aux enfants participant à l’atelier.

(durée 1h)

Atelier d’écriture « cinéma » animé par Coralie Mennella

Dimanche 14 avril à 14h00

Objectif créer un film, en groupe, autour du thème de la musique

Public 6-15 ans

(durée 2h)

Lecture enfants

Samedi 13 avril à 10h30 ; 15h00 ; 16h30 et 17h30:

Dimanche 14 avril à 10h30 ; 11h30 ; 15h00 et 17h00

Et sûr demande si nombre suffisant d’enfants

(durée 20nm)

Et pendant le salon des stands d’auteurs et éditeurs jeunesse, avec la présence exceptionnelle de Benoit Charlat, une référence chez les 0-3 ans.

Toutes les informations sur le site http://www.voyageenlivres.com/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Salle des Fêtes 80 Rue Lamartine

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté le-petit-rameur@laposte.net

