2022-07-11 – 2022-08-27 Activités enfants de 3 à 12 ans. 12€ la demi-journée, 20€ la journée. Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. Fermé le lundi matin.

Inscriptions indispensables sur le site internet www.fun-house-hardelot.fr

