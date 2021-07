Creil Creil Creil, Oise Animations en famille Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Animations en famille Creil, 28 juillet 2021, Creil. Animations en famille 2021-07-28 11:00:00 – 2021-07-28 18:00:00

Creil Oise L’association Karibou vous propose des animations en famille : Structures gonflables,

henné, maquillage, stand photo, et des lots à gagner. Barbecue géant et buvette. Contact : 06 26 04 61 24 L’association Karibou vous propose des animations en famille : Structures gonflables,

henné, maquillage, stand photo, et des lots à gagner. Barbecue géant et buvette. Contact : 06 26 04 61 24 +33 6 26 04 61 24 L’association Karibou vous propose des animations en famille : Structures gonflables,

henné, maquillage, stand photo, et des lots à gagner. Barbecue géant et buvette. Contact : 06 26 04 61 24 dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville 49.25599#2.47067