2022-10-28 – 2022-11-04

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire EUR 6 Sandra Perdriau, couturière à Clefs (Sprit Coutures), vous invite à la création de petits objets en famille. Animatrice d’ateliers de couture, cette passionnée saura vous accompagner pour un temps de création et de partage en famille. Atelier adapté aux petits le matin (3-6 ans) et

aux plus grands (à partir de 7 ans) l'après-midi. Réservation au 02 41 84 00 74 – www.chateau-bauge.fr

aux plus grands (à partir de 7 ans) l’après-midi. Réservation au 02 41 84 00 74 – www.chateau-bauge.fr Manon Tricoire

