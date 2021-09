Ligné Ligné Ligné, Loire-Atlantique ANIMATIONS EN BIBLIOTHÈQUES – FESTIVAL CE SOIR, JE SORS MES PARENTS Ligné Ligné Catégories d’évènement: Ligné

Ligné Loire-Atlantique Au programme : – 1er octobre, 20h (durée 2h) : À la découverte du graff – conférence par le Collectif 100 Pression. À partir de 6 ans. – Du 1er au 22 octobre, Sous mes pieds – exposition d’Emmanuelle Houssais. – 15 octobre, 20h (durée 1h) : Ici sur terre par la Cie La lucarne – lecture théâtralisée d’albums d’Emmanuelle Houssais*. À partir de 5 ans. Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque concernée. Animations en bibliothèque dans le cadre du Festival Ce soir, je sors mes parents ! +33 2 51 12 26 11 https://bibliofil.pays-ancenis.com/ Au programme : – 1er octobre, 20h (durée 2h) : À la découverte du graff – conférence par le Collectif 100 Pression. À partir de 6 ans. – Du 1er au 22 octobre, Sous mes pieds – exposition d’Emmanuelle Houssais. – 15 octobre, 20h (durée 1h) : Ici sur terre par la Cie La lucarne – lecture théâtralisée d’albums d’Emmanuelle Houssais*. À partir de 5 ans. Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque concernée. dernière mise à jour : 2021-09-24 par

