Animations – Empreinte écologique : à nous de jouer!

du samedi 9 avril au samedi 16 avril

La ludothèque “Marquette Récréation” de la ville de Marquette Lez Lille, partenaire de notre appel à projet vous présente les samedis 9 et 16 avril : * Le tapis empreinte écologique Venez découvrir de façon ludique votre impact sur la planète. Un jeu à faire en famille qui ne vous laissera pas insensible à la question… * La malle de jeux “L’electricité, une énergie sous tension” L’électricité nous semble aujourd’hui indispensable et indissociable de notre vie quoitidienne. D’où vient-elle? Comment arrive-t-elle jusqu’à nous? Notre avenir, notre mode de consommation passe-t-il par le tout électrique? Pour parler des comportements énergétiques mais également mesurer par des gestes individuels et collectifs l’impact sur les changements climatiques. Vous êtes professionnels? Vous souhaitez emprunter cet outil? Découvrez ici [notre fiche catalogue](https://forumdepartementaldessciences.fr/wp-content/uploads/2019/02/empreinte-ecologique.pdf) Contact : Catherine Ulicska Coordinatrice de projets itinérance 03 59 73 95 95 [[catherine.ulicska@lenord.fr](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)

Gratuit, accès libre

Ludothèque de Marquette Lez Lille 12 rue des Martyrs de la Résistance 59520 Marquette Lez Lille

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00

