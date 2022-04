Animations – Empreinte écologique : à nous de jouer! Centre social Honoré Declercq Bailleul Catégories d’évènement: Bailleul

Le centre social de Bailleul, partenaire de notre appel à projet vous présente du 22 avril au 16 mai : * Expo-jeu : Je(u) commence aujourd’hui Plutôt qu’une vision catastrophique de la situation climatique et face à l’urgence écologique pour la planète, l’expo se propose d’alterner des messages d’une nature libre, intrépide, polluée et de montrer des initiatives positives. Une expo qui vous amènera à questionner vos comportements et changer vos habitudes… Vous êtes professionnels? Vous souhaitez emprunter cet outil? Découvrez ici [notre fiche catalogue](https://forumdepartementaldessciences.fr/wp-content/uploads/2019/02/empreinte-ecologique.pdf) Contact : Catherine Ulicska Coordinatrice de projets itinérance 03 59 73 95 95 [[catherine.ulicska@lenord.fr](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)

