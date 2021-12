Animations durant les vacances scolaires à la ferme aux lamas Mamirolle, 16 avril 2022, Mamirolle.

Animations durant les vacances scolaires à la ferme aux lamas

2022-04-16 – 2022-05-01

Mamirolle

Des animations vous sont proposées en plus d’un livret pédagogique et de l’audioguide.

Retrouvez le programme complet sur le site : www.la-ferme-aux-lamas.fr/

Des explications toute l’après-midi sur les animaux et la laine.

Attention nos horaires sont variables, renseignez vous avant de vous déplacer.

Réservation en ligne sur notre site.

caplamadoubs@gmail.com https://www.la-ferme-aux-lamas.fr/

Ferme aux lamas Champ Paillot Mamirolle

