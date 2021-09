Laprugne La Loge-des-Gardes Allier, Laprugne Animations du syndicat mixte des Monts de la Madeleine La Loge-des-Gardes Laprugne Catégories d’évènement: Allier

Animations du syndicat mixte des Monts de la Madeleine La Loge-des-Gardes, 18 septembre 2021, Laprugne. Animations du syndicat mixte des Monts de la Madeleine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Loge-des-Gardes

Programme détaillé à retrouver sur : www. vichy-communaute.fr

Entrée libre sur inscription

Animations gratuites, marchés d’artisans, artistes, calèche, spectacles. La Loge-des-Gardes D182, 03250 Laprugne Laprugne Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

