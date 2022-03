Animations du CCAS Salles, 1 avril 2022, Salles.

Animations du CCAS Salles

2022-04-01 – 2022-04-29

Salles Gironde

Tout au long du mois d’avril, le CCAS vous propose

divers rendez-vous :

– vendredi 1er : Atelier ” Do It Yourself – Fabrication

de savon liquide ” de 14h à 16h

– mercredi 6 : Atelier ” La table des chefs ” de 9h à

14h

– vendredi 15 : Matinée ” Café Papotage ” de 10h à

12h (réservé aux bénéficiaires du CCAS)

– mercredi 20 : Atelier ” Détente et soin ” de 10h à

12h (réservé aux bénéficiaires du CCAS)

– vendredi 22 : Atelier ” Détente et soin ” de 10h à

12h (réservé aux bénéficiaires du CCAS)

– mercredi 27 : Atelier ” Enfants-Parents – Réalisation

d’un repas printanier complet à partager ” de 10h à

14h

– vendredi 29 : Matinée ” Café Papotage ” de 10h à

12h (réservé aux bénéficiaires du CCAS)

Renseignements et inscriptions :

05 56 88 30 10

ccas@ville-de-salles.com

+33 5 56 88 30 10

Salles

dernière mise à jour : 2022-03-21 par