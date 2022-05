Animations du 14 juillet

2022-07-14 – 2022-07-14 9h : randonnée pédestre dans le village.

13h15 : Course cycliste.

16h : Jeux et animations sur la Place du 13 juin 1940.

17h : Goûter (sur invitation).

22h30 : Feu d’artifice. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

