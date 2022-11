Animations diverses au profit du Téléthon Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Animations diverses au profit du Téléthon Pouldreuzic, 3 décembre 2022

Finistère Au programme : vente de crêpes, heure du conte, atelier de scrapbooking, présentation véhicules centre de secours, randonnée attelages et cavaliers, randonnée pédestre, galoche, vente de billets de tombola, gâteaux, café, thé, chocolat…. jeaninekerouedan@orange.fr +33 6 98 23 70 47 Pouldreuzic

