Animations diverses à l’occasion de la Saint Patrick Louin, 17 mars 2022, Louin.

Animations diverses à l’occasion de la Saint Patrick Louin

2022-03-17 – 2022-03-20

Louin Deux-Sèvres Louin

Grand week-end de la Saint Patrick . Dans votre café le Bar de l’Union à Louin, dès le jeudi 17 mars, soirée planche apéro, le vendredi 18 mars, soirée fish and chips, tournoi des six nations le samedi 19 mars à 21 h … Et d’autres surprises à découvrir tout le week-end ; animations, jeux, cadeaux, karaoké, musique. De nombreuses animations sont proposées au bar de Louin par l’association la Ruche Louinaise. Retrouvez le programme du mois de mars dans les images.

Grand week-end de la Saint Patrick . Dans votre café le Bar de l’Union à Louin, dès le jeudi 17 mars, soirée planche apéro, le vendredi 18 mars, soirée fish and chips, tournoi des six nations le samedi 19 mars à 21 h … Et d’autres surprises à découvrir tout le week-end ; animations, jeux, cadeaux, karaoké, musique. De nombreuses animations sont proposées au bar de Louin par l’association la Ruche Louinaise. Retrouvez le programme du mois de mars dans les images.

+33 6 75 80 86 04

Grand week-end de la Saint Patrick . Dans votre café le Bar de l’Union à Louin, dès le jeudi 17 mars, soirée planche apéro, le vendredi 18 mars, soirée fish and chips, tournoi des six nations le samedi 19 mars à 21 h … Et d’autres surprises à découvrir tout le week-end ; animations, jeux, cadeaux, karaoké, musique. De nombreuses animations sont proposées au bar de Louin par l’association la Ruche Louinaise. Retrouvez le programme du mois de mars dans les images.

LROUVREAU

Louin

dernière mise à jour : 2022-03-03 par