2022-12-21 14:00:00 – 2022-12-21 17:00:00

Drôme Rendez-vous les mercredis des vacances de Noël au Musée pour de nombreuses animations : jeu de piste, visites guidées, visites de cockpit, animations diverses à découvrir de 14h à 17h ! contact@meacmtl.com +33 4 75 53 79 49 http://www.meacmtl.com/ Chemin de l’Entrée de l’aérodrome Aérodrome, route d’Ancône Montélimar

