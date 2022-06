Animations d’été dans les médiathèques Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Animations d’été dans les médiathèques Alençon, 2 juillet 2022, Alençon. Animations d’été dans les médiathèques

Rue du Collège Alençon Orne

2022-07-02 – 2022-09-03 Alençon

Orne Alençon Expositions / visites / Atelier / stage

Du samedi 02 juillet 2022 au samedi 03 septembre 2022

Découvrez le programme estival des animations du réseau des médiathèques. Expositions

Je lis, tu lis, nous lisons… Portraits de lectrices et de lecteurs Arcades gaming

Jeux vidéo – Arcades gaming Après-midi rétrogaming Rencontre

Happy birthday Paul McCartney avec Marine Auriol, autrice de théâtre Ateliers

Manga

PlayMais®️

Bijoux en perles Jeux de société Lecture

Lire au parc

Histoires de papillons

