Bitche 57230 Dans le cadre des Escales de l’été, retrouvez de nombreuses animations à Bitche ! L’école de musique et l’association CADRE (peinture) mettront le parc du Stadtweiher en couleur !

Les peintres se proposeront d’interpréter les couleurs, les musiciens traduiront dans leurs oeuvres les impressions et les sensations des tableaux. Projections de tableaux en musique. Les orchestres de l’école de musique se produiront sur scène ainsi que de nombreux groupes et ensembles, stands de jeux et d’animations, expositions de tableaux et photos, petit marché artisanal local et péruvien, promenades familiales avec alpagas et lamas. Apéritif-concert, petite restauration, gâteaux et buvette seront de la partie !

Une exposition de l’association CADRE, peintures sur le thème des couleurs au Pays de Bitche, sera proposée samedi et dimanche à la mairie (salle Daum) de 14h à 18h. animation@ville-bitche.fr +33 6 85 92 83 36 http://www.empb-bitche.fr/ Ecole de musique du Pays de Bitche dernière mise à jour : 2021-08-14 par

