à BOURMONT et CHATEAUVILLAIN Chaumont 52000 Chaumont NOUVEAUTÉ | Alliant balade, découverte des patrimoines et dégustation de produits de terroir, les Dimanches de Caractère proposent des visites inédites des #petitescitesdecaractere du Grand Est. Ces visites de lieux souvent privés abordent la grande Histoire par les petites histoires, les patrimoines matériel et immatériel. Les habitants, associations, municipalités, offices de tourisme, artisans, vous accueillent pour vous faire découvrir les secrets de ces petites cités aux multiples caractères. En Haute-Marne : – BOURMONT

