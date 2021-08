Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Animations de Seignosse Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Animations de Seignosse 2021-08-21

Seignosse Landes Seignosse Animations de Seignosse :

21 août 2021 à Seignosse Bourg

– De 14h00 à 19h30 châteaux gonflables au Fronton

– De 18h30 à minuit : repas organisé par les associations seignossaises

Au menu : moules/frites, fromage. Billetterie à l’Office de tourisme de Seignosse.

Dessert réalisé par les jeunes de l’espace jeunes Buvette

Pass sanitaire obligatoire

Consommation à table

