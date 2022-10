Animations de rues : chants de Noël rétro Sélestat, 4 décembre 2022, Sélestat.

Animations de rues : chants de Noël rétro

Places Victoire, d’Armes Sélestat Bas-Rhin

2022-12-04 14:30:00 – 2022-12-04 18:15:00

Sélestat

Bas-Rhin

3 chanteuses et 1 guitariste qui vous feront voyager dans le temps et égayerons le mois de décembre avec des chants de Noël rétro swing, années 1950’s et 1960’s. Des standards tels que « Jingle Bell Rock » de Bill Haley, « Let it snow » de Sinatra, mais aussi des classiques plus récents, revisités à la façon des Andrews Sisters, tels que « All I want for Christmas is you » de Mariah Carey ou encore « Last Christmas » de George Michael, le tout, vêtus et coiffés comme à l’époque. Un trio vocal authentique, comme on peut en voir dans les films américains, qui ravira petits et grands ! Avec « The Nancy and Pitt Christmas Carols ». Déambulation entre la place de la Victoire et la Place d’Armes.

