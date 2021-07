Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin, Saint-Pierre-Bois Animations de rue : Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin Saint-Pierre-Bois L’espace ados de la MJC propose différentes animations de rue dans les villages de la vallée de Villé. Jeux en bois, jeux sportifs, escape box, jeux de société, activités manuelles.

L'espace ados de la MJC propose différentes animations de rue dans les villages de la vallée de Villé. Jeux en bois, jeux sportifs, escape box, jeux de société, activités manuelles.

Soirée tartes flambées et représentations de danse à 17h et à 20h.

