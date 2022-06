ANIMATIONS DE QUARTIER : PETANQUE AVEC ANIMATION DJ Wimereux Wimereux Catégorie d’évènement: Wimereux

ANIMATIONS DE QUARTIER : PETANQUE AVEC ANIMATION DJ Wimereux, 29 août 2022, Wimereux. ANIMATIONS DE QUARTIER : PETANQUE AVEC ANIMATION DJ

Espace K.Vérove Wimereux

2022-08-29 – 2022-08-29 Espace K.Vérove Wimereux Pas-de-Calais Wimereux Horaire : 18 h 00 à 23 h 00

Buvette et petite restauration +33 3 21 87 67 60 Horaire : 18 h 00 à 23 h 00

Buvette et petite restauration Espace K.Vérove Wimereux

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Wimereux Other Lieu Wimereux Adresse Espace K.Vérove Ville Wimereux lieuville Espace K.Vérove Wimereux

Wimereux Wimereux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wimereux/

ANIMATIONS DE QUARTIER : PETANQUE AVEC ANIMATION DJ Wimereux 2022-08-29 was last modified: by ANIMATIONS DE QUARTIER : PETANQUE AVEC ANIMATION DJ Wimereux Wimereux 29 août 2022

Wimereux