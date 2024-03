Animations de printemps au Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence, samedi 30 mars 2024.

Animations de printemps au Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le Château des Baux-de-Provence vous propose un nouveau programme d’animations familiales et ludiques tout le week-end de Pâques, les 8 et 9 mai et tout le week-end de Pentecôte par l’association des Brigands du Mont Paon !

Au programme



Atelier herboristerie médiévale

Dégustation de vin dans une taverne du Moyen Âge

Frappe de la monnaie dans la forge à 10h et 14h

Démonstration sur une machine de guerre à 11h et 15h

Combats de chevaliers sur l’esplanade du château

Déambulation costumée dans les rues du village

Rencontre conférence sur les expressions du Moyen Âge à 16h 6 6 EUR.

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

Château des Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@lesbauxdeprovence.com

