Les inscriptions sont ouvertes pour les animations de Pâques au Domaine de la Haute Hairie.

Au programme: Poney (promenade ou atelier ludique en manège selon la météo) + animaux à la ferme + chasse aux œufs.

Rendez-vous dimanche 4 et lundi 5 avril: 10h – 12h / 13h30 – 15h30 / 15h30 – 17h30.

Inscription obligatoire – Places limitées.

Infos pratiques: prévoir une tenue adaptée à la météo et une paire de botte en caoutchouc (pour les adultes aussi), ainsi qu’un panier pour la chasse aux œufs. Masque obligatoire dès 6 ans.

Tarifs: 25€ par enfant, 45€ pour une fratrie de 2 enfants, et 65€ pour une fratrie de 3 enfants.

haute.hairie@wanadoo.fr +33 2 99 76 72 88 http://www.domainedelahautehairie.com/

