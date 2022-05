Animations de “Nos campagnes autrefois” Goutrens Goutrens Catégorie d’évènement: Goutrens

Animations de “Nos campagnes autrefois” Goutrens, 31 juillet 2022, Goutrens. Animations de “Nos campagnes autrefois” Goutrens

2022-07-31 – 2022-07-31

Goutrens Aveyron Goutrens Journée Animation. 11h: dictée à l’ancienne.

12h: poule farcie.

( Animation à définir ) noscampagnesautrefois@orange.fr +33 6 82 22 66 71 http://noscampagnesautrefois@orange.fr/ Journée Animation. 11h: dictée à l’ancienne.

12h: poule farcie.

( Animation à définir ) Goutrens

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Goutrens Autres Lieu Goutrens Adresse Ville Goutrens lieuville Goutrens

Goutrens Goutrens https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goutrens/

Animations de “Nos campagnes autrefois” Goutrens 2022-07-31 was last modified: by Animations de “Nos campagnes autrefois” Goutrens Goutrens 31 juillet 2022

Goutrens