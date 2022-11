Animations de Noël

Animations de Noël, 26 novembre 2022, . Animations de Noël



2022-11-26 – 2022-11-27 0 EUR Venez profiter des animations de Noël à la Saline royale !

Balades en calèche dans la Saline royale avec deux magnifiques chevaux comtois des attelages du Val d’Amour les deux week-ends du marché de Noël de 13h30 à 17h30.

Le Père Noël sera présent pour discuter avec les enfants et prendre des photos. Les deux week-ends du marché de Noël de 11h à 13h et de 14h à 17h. +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/ dernière mise à jour : 2022-11-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville