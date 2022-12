Animations de Noël – Vendredi 23 décembre Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Pont-l’Abbé 14h- 19h : vente de déco de Noël. Boissons et petite restauration

14h à 18h30 : patronage laïque, maison du père Noël

14h : cours du château, spectacle « La légende des petits peuples »

15h : déambulation dans le centre-ville, fanfare théâtrale

15h-17h30 : le manège salé

15h-17h30 : balades en calèche

16h : patronage laïque, spectacle « Papa Noël a disparu »

17h : déambulation, « fanfare théâtrale »

17h30 – 20h : cours du château, installations enflammées +33 2 98 66 09 09 Pont-l’Abbé

