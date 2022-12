Animations de Noël Tartas Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Animations de Noël Tartas, 24 décembre 2022, Tartas

2022-12-24 14:00:00 – 2022-12-24 17:30:00

Landes Tartas Pour ce septième et dernier jour de festivités à Tartas, en plus de la patinoire, retrouvez de nombreuses autres animations pour vos enfants ! De 15h à 17h – Place de la mairie

Le Père Noël sera sur place pour faire des photos avec les enfants.

Retrouvez chaque jour pendant les vacances de nouvelles animations sur la place de la mairie à Tartas !!

Le Père Noël sera sur place pour faire des photos avec les enfants.

+33 5 58 73 41 06

