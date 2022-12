Animations de Noël Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Maurice-de-Lignon

Animations de Noël Saint-Maurice-de-Lignon, 19 décembre 2022, Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon. Animations de Noël 48 rue Nationale Ecole Sacré Coeur Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Ecole Sacré Coeur 48 rue Nationale

2022-12-19 – 2022-12-19

Ecole Sacré Coeur 48 rue Nationale

Saint-Maurice-de-Lignon

Haute-Loire Saint-Maurice-de-Lignon Animations de Noël de l’école du Sacré-Coeur en collaboration avec le Comité des Fêtes :

Trial, maquillage, lancer de lanternes, vente de déco faites par les enfants, …

Crêpes, chocolat chaud, vin chaud, cornets de frites, … +33 6 62 18 07 41 https://www.ecole-sacrecoeur.com/ Ecole Sacré Coeur 48 rue Nationale Saint-Maurice-de-Lignon

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon Autres Lieu Saint-Maurice-de-Lignon Adresse Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Ecole Sacré Coeur 48 rue Nationale Ville Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon lieuville Ecole Sacré Coeur 48 rue Nationale Saint-Maurice-de-Lignon Departement Haute-Loire

Animations de Noël Saint-Maurice-de-Lignon 2022-12-19 was last modified: by Animations de Noël Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon 19 décembre 2022 48 rue Nationale Ecole Sacré Coeur Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Haute-Loire Saint-Maurice-de-Lignon

Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire