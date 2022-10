Animations de Noël pour petits et grands Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Animations de Noël pour petits et grands Saint-Laurent-en-Grandvaux, 18 décembre 2022, Saint-Laurent-en-Grandvaux. Animations de Noël pour petits et grands

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

2022-12-18 – 2022-12-18 Saint-Laurent-en-Grandvaux

Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Animations de Noël

18 décembre, place Pasteur, Saint-Laurent 10h à 13h : vin chaud et crêpes

11h à 13h : calèche du père Noël pour petits et grands

16h : spectacle pour les enfants à la Sittelle « Loin du Conte », suivi d’un goûter pour les enfants à 17h mairiestlaurentgx@orange.fr +33 3 84 60 14 13 ©pix

Saint-Laurent-en-Grandvaux

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Autres Lieu Saint-Laurent-en-Grandvaux Adresse Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux lieuville Saint-Laurent-en-Grandvaux Departement Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-en-grandvaux/

Animations de Noël pour petits et grands Saint-Laurent-en-Grandvaux 2022-12-18 was last modified: by Animations de Noël pour petits et grands Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux 18 décembre 2022 Jura Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura