Loire-Atlantique Animations pour les enfants avec jeux a disposition, boissons chaudes, brioches gratuites et friandises, la crêperie sera ouverte. Marelle, bowling géant, L’association les Z’amis de Georges organise des petites activités dans le haut de la ville. leszamisdegeorges@gmail.com https://www.facebook.com/leszamisdegeorgespornic/ Iguane Café 1 place des Halles Pornic

