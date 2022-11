Animations de Noël Place Saint Sébastien Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre EUR Noël est dans la Place !

Les commerçants de la Place Saint Sébastien s’unissent pour vous plonger dans la magie de Noël tout le weekend du 3 + 4 décembre.

Samedi 3 : Concerts (Conservatoire de Nevers, MR West, Blueberry scream), défilé de N10 Boutique

Dimanche 4 : Animations avec Sirius Training ( ateliers d’éveil musculaire), Art Danse (spectacle de danse), concert (Conservatoire de Nevers), défilé avec Boutique de Julia.

Durant tout le weekend : animations enfants (ateliers, châteaux gonflables, activités…), vente de sapins de Noël, vente de produits gastronomiques… +33 9 87 73 43 71 Nevers

