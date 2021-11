Animations de Noël Peyrehorade, 12 décembre 2021, Peyrehorade.

Animations de Noël Peyrehorade

2021-12-12 – 2021-12-12

Peyrehorade Landes

EUR La Commission Animation de la Commune de Peyrehorade et le Conseil Municipal des Jeunes invitent les enfants à participer aux animations de Noël qui se dérouleront le dimanche 12 décembre de 14h à 18h à la Salle d’Aspremont et sur son parvis.

Au programme :

– Structures gonflables (à partir de 3 ans) : gratuit sans réservation

– Jeux en bois (à partir de 4 ans) : gratuit sans réservation

– Escape Game (à partir de 7 ans ou en famille) : gratuit sur réservation uniquement, nombre de places limité. Durée 45 min, partie en équipe de 4 ou 5 sur le thème des Super Héros ou du Far West. Réservation par mail à reservation.spectacle@peyrehorade.fr.

À 16h, visite du père Noël et goûter.

Animations de Noël le 12 décembre de 14h à 18h à la salle d’Aspremont et sur son parvis. Au programme : structures gonflables, jeux en bois, escape Game (sur réservation). À 16h, visite du père Noël et goûter. Gratuit.

+33 5 58 73 60 20

