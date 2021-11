Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Animations de Noël] Parade, spectacles, magie… Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Dieppe L’association Vos Belles Boutiques a concocté un beau programmes de festivités pour animer le centre-ville en attendant Noël !

Chaque week-end, le père-Noël et ses lutins seront présents afin de récolter les souhaits de cadeaux des enfants. Dimanche 5 : danseuse voile Samedi 11 & dimanche 12 : maquillage et sculpture sur ballon Dimanche 19 :

– 14h : parade de Noël

– 16h : spectacle de magie, clowns, acrobates et bulles sur la place Natinale Mardi 22 & vendredi 24 : animation avec José au micro et un magicien L’association Vos Belles Boutiques a concocté un beau programmes de festivités pour animer le centre-ville en attendant Noël !

