Animations de Noël Mâron, 18 décembre 2021, Mâron. Animations de Noël Mâron

2021-12-18 – 2021-12-18

Mâron Indre Mâron Parade de Noël tout au long de la journée dans la commune et les hameaux suivie d’un marché semi-nocturne. Concours des maisons illuminées. festivites.fr.maron36@gmail.com +33 6 12 32 16 76 © ADT Indre

