du dimanche 19 décembre au jeudi 23 décembre à Marché d’Escalquens

Pour les fêtes, **le marché d’Escalquens** accueille **deux événements** : – La **visite du Père Noël,** qui distribuera des bonbons aux enfants, **le dimanche 19 décembre, de 10h30 à 12h.** – L’organisation d’un **marché exceptionnel de plein vent** (pour l’avant-veille de Noël), le **jeudi 23 décembre, de 17h à 20h.**

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Marché d'Escalquens place François Mitterrand, 31750, Escalquens

