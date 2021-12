Lanvallay Lanvallay Côtes-d'Armor, Lanvallay Animations de Noël Lanvallay Lanvallay Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvallay

Animations de Noël Lanvallay, 18 décembre 2021, Lanvallay. Animations de Noël Rue de Rennes Jardins de la mairie Lanvallay

2021-12-18 – 2021-12-18 Rue de Rennes Jardins de la mairie

Lanvallay Côtes d’Armor 14h30-17h30 : animation pour les enfants – Jardins de la mairie

Balades à poney, mini ferme de Kemo

17h30 : concert de Noël – église de Lanvallay

Chorale Musicalement Vôtre 14h30-17h30 : animation pour les enfants – Jardins de la mairie

Balades à poney, mini ferme de Kemo

17h30 : concert de Noël – église de Lanvallay

Chorale Musicalement Vôtre Rue de Rennes Jardins de la mairie Lanvallay

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanvallay Autres Lieu Lanvallay Adresse Rue de Rennes Jardins de la mairie Ville Lanvallay lieuville Rue de Rennes Jardins de la mairie Lanvallay